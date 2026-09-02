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Tefsir: Al-Baqarah 2:25
Al-Baqarah
25
2:25
وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هاذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون ٢٥
وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍۢ رِّزْقًۭا ۙ قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًۭا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌۭ مُّطَهَّرَةٌۭ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٥
وَبَشِّرِ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَعَمِلُواْ
ﱄ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱅ
أَنَّ
ﱆ
لَهُمۡ
ﱇ
جَنَّٰتٖ
ﱈ
تَجۡرِي
ﱉ
مِن
ﱊ
تَحۡتِهَا
ﱋ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
ﱌﱍ
كُلَّمَا
ﱎ
رُزِقُواْ
ﱏ
مِنۡهَا
ﱐ
مِن
ﱑ
ثَمَرَةٖ
ﱒ
رِّزۡقٗا
ﱓ
قَالُواْ
ﱔ
هَٰذَا
ﱕ
ٱلَّذِي
ﱖ
رُزِقۡنَا
ﱗ
مِن
ﱘ
قَبۡلُۖ
ﱙﱚ
وَأُتُواْ
ﱛ
بِهِۦ
ﱜ
مُتَشَٰبِهٗاۖ
ﱝﱞ
وَلَهُمۡ
ﱟ
فِيهَآ
ﱠ
أَزۡوَٰجٞ
ﱡ
مُّطَهَّرَةٞۖ
ﱢﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
فِيهَا
ﱥ
خَٰلِدُونَ
ﱦ
٢٥
ﱧ
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Waambie, ewe Mtume, watu wa Imani na amali nzuri, habari yenye kuwajaza furaha, kuwa wao huko Akhera watakuwa na Mabustani ya ajabu, ambayo inapita mito chini ya majumba yake makubwa na miti yake yenye vivuli. Kila Anapowaruzuku Mwenyezi Mungu humo aina yoyote ya matunda yenye ladha, watasema, “Mwenyezi Mungu Alituruzuku aina hii ya matunda kipindi cha nyuma.” Watakapoionja wataikuta ni tafauti tamu yake na ladha yake, ingawa inafanana na aina iliyopita kwa rangi, sura na jina. Na katika hayo Mabustani ya Peponi watakuwa na wake waliosafishika na kila aina ya uchafu, wa nje, kama mkojo na damu ya hedhi, na wandani, kama kusema urongo na kuwa na tabia mbaya. Na wao, katika Pepo na starehe zake, watakaa milele, hawafi humo wala hawatoki.