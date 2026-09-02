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Tefsir: Al-Baqarah 2:20
Al-Baqarah
20
2:20
يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ٢٠
يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
يَكَادُ
ﱯ
ٱلۡبَرۡقُ
ﱰ
يَخۡطَفُ
ﱱ
أَبۡصَٰرَهُمۡۖ
ﱲﱳ
كُلَّمَآ
ﱴ
أَضَآءَ
ﱵ
لَهُم
ﱶ
مَّشَوۡاْ
ﱷ
فِيهِ
ﱸ
وَإِذَآ
ﱹ
أَظۡلَمَ
ﱺ
عَلَيۡهِمۡ
ﱻ
قَامُواْۚ
ﱼﱽ
وَلَوۡ
ﱾ
شَآءَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
لَذَهَبَ
ﲁ
بِسَمۡعِهِمۡ
ﲂ
وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ
ﲃﲄ
إِنَّ
ﲅ
ٱللَّهَ
ﲆ
عَلَىٰ
ﲇ
كُلِّ
ﲈ
شَيۡءٖ
ﲉ
قَدِيرٞ
ﲊ
٢٠
ﲋ
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السعدي Al-Sa'di
{ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ }
البرق في تلك الظلمات
{ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا }
أي: وقفوا. فهكذا حال المنافقين, إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده, جعلوا أصابعهم في آذانهم, وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده, فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده، فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم, ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد, ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت, فهذا تمكن له السلامة. وأما المنافقون فأنى لهم السلامة, وهو تعالى محيط بهم, قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه, بل يحفظ عليهم أعمالهم, ويجازيهم عليها أتم الجزاء. ولما كانوا مبتلين بالصمم, والبكم, والعمى المعنوي, ومسدودة عليهم طرق الإيمان،
قال تعالى:
{ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ }
أي: الحسية, ففيه تحذير لهم وتخويف بالعقوبة الدنيوية, ليحذروا, فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم،
{ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها, رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى,
لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله:
{ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }