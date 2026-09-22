Всевышний поведал об истинной ценности мирской и Последней жизней. А наряду с этим Он призвал людей не обольщаться мирскими благами и жаждать прелестей Последней жизни. Мирская жизнь по сути своей является всего лишь забавой и развлечением. Человеческие души тешатся мирскими удовольствиями, а человеческие тела получают наслаждение от земных страстей, потому что Всевышний Аллах переполнил земной мир красотами и удовольствиями. Эти красоты очаровывают заблудшие сердца, радуют беспечные взоры и приводят в восторг искалеченные души. Но очень скоро земные удовольствия прекращаются, а влюбленный в них грешник начинает раскаиваться и сожалеть об упущенных возможностях. Настоящая жизнь - это жизнь после смерти. Она совершенна, потому что каждая живая душа будет наделена в ней невероятно сильным телом и удивительными способностями. Человеческие тела будут сотворены для вечной жизни и будут обладать всем, что необходимо для самого совершенного бытия. Сердца праведников в Последней жизни будут переполняться радостью, а сами они будут получать удовольствие от удивительных яств, вкусных напитков, прекрасных жен и много другого, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Если бы люди ведали об этом, то не стали бы отдавать предпочтение мирской жизни. Если бы они были способны здраво мыслить, то не стали бы отворачиваться от вечной жизни и устремляться к тленной обители забав и развлечений. А это означает, что каждый человек, который знает об истинной ценности мирской и будущей жизней, обязан отдавать предпочтение жизни после смерти.