Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-An'am 6:79
Al-An'am
79
6:79
اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ٧٩
إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًۭا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٧٩
إِنِّي
وَجَّهۡتُ
وَجۡهِيَ
لِلَّذِي
فَطَرَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ
حَنِيفٗاۖ
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
٧٩
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 6:79 deri në 6:80
Увидев восходящее солнце, Ибрахим сказал: «Вот мой Господь! Оно больше звезд и луны». Однако вскоре солнце закатилось, и он отличил прямой путь от заблуждения. Он заявил: «О мой народ! Я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, потому что о порочности ваших поступков свидетельствуют ясные и убедительные доказательства. Я решил искренне поклоняться Ему одному и отвернулся от всех остальных богов. Я не имею никакого отношения к язычеству и многобожию». Он отрекся от многобожия, обратился в религию единобожия и обосновал свое решение доказательствами. Упомянутое нами толкование этого и предыдущих аятов является самым достоверным. В них говорилось о том, как Ибрахим препирался со своими соплеменниками, разъясняя им порочность поклонения небесным светилам и другим творениям. И хотя некоторые толкователи считали, что в них упоминаются размышления Ибрахима, когда он был ребенком, это мнение не подтверждается достоверными свидетельствами.