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Tefsir: Al-An'am 6:56
Al-An'am
56
6:56
قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ٥٦
قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًۭا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٦
قُلۡ
إِنِّي
نُهِيتُ
أَنۡ
أَعۡبُدَ
ٱلَّذِينَ
تَدۡعُونَ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِۚ
قُل
لَّآ
أَتَّبِعُ
أَهۡوَآءَكُمۡ
قَدۡ
ضَلَلۡتُ
إِذٗا
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُهۡتَدِينَ
٥٦
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Al-Sa'di
О Пророк! Скажи многобожникам, которые взывают к вымышленным божествам наряду с Аллахом: «Мне запрещено взывать к идолам и истуканам, которых вы приобщаете к Аллаху, которые не способны принести пользу или причинить вред, которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Ваш поступок порочен и бесполезен, и вы не можете обосновать его даже сомнительными доводами, не говоря уже об убедительных аргументах. Вы лишь потакаете своим желаниям, хотя именно это есть величайшее проявление заблуждения. Я же не стану потакать вашим желаниям, ибо в таком случае я непременно собьюсь с пути и не окажусь в числе тех, кто ведом прямым путем. Я исповедую единобожие и искренне служу одному Аллаху, и мои воззрения являются истинными и подтверждаются многочисленными доказательствами и неопровержимыми доводами».