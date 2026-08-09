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Tefsir: Al-An'am 6:48
Al-An'am
48
6:48
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٤٨
وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٤٨
وَمَا
نُرۡسِلُ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
إِلَّا
مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَۖ
فَمَنۡ
ءَامَنَ
وَأَصۡلَحَ
فَلَا
خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
هُمۡ
يَحۡزَنُونَ
٤٨
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 6:47 deri në 6:48
Наказание Аллаха может постичь людей внезапно, когда они не будут ожидать его. Но может быть, что перед этим они увидят его предвестников, по которым они узнают о его приближении. В любом случае, оно погубит только беззаконников, которые из-за своей несправедливости и своего упрямства заслужили лютую кару. Пусть же люди остерегаются совершать несправедливые поступки, дабы их не постигли вечная погибель и бесконечное несчастье.