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Tefsir: Al-An'am 6:46
Al-An'am
46
6:46
قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من الاه غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون ٤٦
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ٤٦
قُلۡ
أَرَءَيۡتُمۡ
إِنۡ
أَخَذَ
ٱللَّهُ
سَمۡعَكُمۡ
وَأَبۡصَٰرَكُمۡ
وَخَتَمَ
عَلَىٰ
قُلُوبِكُم
مَّنۡ
إِلَٰهٌ
غَيۡرُ
ٱللَّهِ
يَأۡتِيكُم
بِهِۗ
ٱنظُرۡ
كَيۡفَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ثُمَّ
هُمۡ
يَصۡدِفُونَ
٤٦
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Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что Он - не только Единственный Творец и Правитель Вселенной, но и Единственный Бог, заслуживающий обожествления и поклонения. Он способен лишить людей слуха и зрения и наложить печать на их сердца, и тогда они будут лишены слуха, зрения и разума. Кто же тогда вернет их людям? Никто, кроме Аллаха. Почему они поклоняются наряду с Ним творениям, которые ни на что не способны, пока этого не пожелает Аллах. Этот довод доказывает истинность единобожия и изобличает несостоятельность многобожия, и поэтому далее Аллах велел задуматься над всевозможными знамениями, которые проливают свет на истину и делают различимой дорогу преступников. Но, несмотря на такое совершенное разъяснение, люди продолжают отворачиваться от Его знамений.