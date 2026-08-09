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Tefsir: Al-An'am 6:37
Al-An'am
37
6:37
وقالوا لولا نزل عليه اية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل اية ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٣٧
وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةًۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٧
وَقَالُواْ
لَوۡلَا
نُزِّلَ
عَلَيۡهِ
ءَايَةٞ
مِّن
رَّبِّهِۦۚ
قُلۡ
إِنَّ
ٱللَّهَ
قَادِرٌ
عَلَىٰٓ
أَن
يُنَزِّلَ
ءَايَةٗ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٣٧
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Неверующие, упрямо отказывающиеся признать твое послание, возмущены тем, что Аллах не ниспослал знамения, которые они хотели увидеть, руководствуясь своим дурным разумом и порочными желаниями. «Они говорят: “Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник; или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки; или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь; или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами; или пока у тебя не будет дома из драгоценностей; или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать”. Скажи: “Пречист мой Господь! Я же - всего лишь человек и посланник”» (17:90–93). Аллах властен показать людям любые знамения, ведь Его могущество не знает границ. Разве может быть иначе, если перед Его могуществом смиряются все творения, а Его власть распространяется на все сущее?!! Однако большинство людей не обладает знаниями. По своему невежеству они требуют показать им знамения, которые принесут им зло, ведь если они откажутся уверовать после того, как увидят их, они тотчас будут наказаны. Таково неизменное установление Аллаха. Если же они желают увидеть знамения, которые позволят им узнать истину и уяснить прямой путь, то Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, уже показал им неопровержимые знамения и привел убедительные доводы, подтверждающие истинность его учения. Благодаря этому рабы Аллаха могут по каждому религиозному вопросу найти множество логических аргументов и убедительных текстов, которые не оставят в их душах даже тени сомнения. Благословен же Аллах, Который отправил Своего посланника с верным руководством и религией истины и подтвердил его правдивость ясными знамениями, чтобы погибшие погибли при полной ясности, а оставшиеся жить жили при полной ясности! Благословен Слышащий и Знающий Господь!