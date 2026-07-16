Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
13
6:13
۞ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ١٣
۞ وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣
۞ وَلَهُۥ
مَا
سَكَنَ
فِي
ٱلَّيۡلِ
وَٱلنَّهَارِۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١٣
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
] وه ههرچی بهشهو و ڕۆژ ههیهو هێمن و ئارامه ههمووی موڵكی خوای گهورهیهو لهژێر دهسهڵات و توانایدایه له بێگیان و گیانلهبهر [
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣)
] وه خوای گهوره زۆر بیسهره به وتهو قسهتان، وه زانایه به كردهوهتان.