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Al-An'am
121
6:121
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليايهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون ١٢١
وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌۭ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٢١
وَلَا
تَأۡكُلُواْ
مِمَّا
لَمۡ
يُذۡكَرِ
ٱسۡمُ
ٱللَّهِ
عَلَيۡهِ
وَإِنَّهُۥ
لَفِسۡقٞۗ
وَإِنَّ
ٱلشَّيَٰطِينَ
لَيُوحُونَ
إِلَىٰٓ
أَوۡلِيَآئِهِمۡ
لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ
وَإِنۡ
أَطَعۡتُمُوهُمۡ
إِنَّكُمۡ
لَمُشۡرِكُونَ
١٢١
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Al-Sa'di
Аллах запретил есть мясо животных, которые были заколоты без упоминания Его имени. Этот запрет также распространяется на животных, которые были заколоты не ради Аллаха, а ради идолов и других языческих богов. Таких животных приносят в жертву не ради Аллаха, и употреблять их в пищу категорически запрещено, о чем свидетельствует конкретный коранический текст. Этот запрет также распространяется на животных, при заклании которых сознательно не было произнесено имя Аллаха, даже если они были зарезаны ради Него в качестве праздничного жертвоприношения, жертвоприношения во время паломничества или просто для употребления в пищу. Этого мнения придерживалось большинство богословов. Однако исключением из общего смысла этого предписания являются случаи, когда при заклании не было произнесено имя Аллаха по забывчивости, поскольку другие тексты свидетельствуют о том, что подобная оплошность простительна. Этот аят также распространяется на животных, которые подохли без заклания, поскольку над ними тоже не было произнесено имя Аллаха. Конкретный запрет по этому поводу ниспослан в аяте, который содержит запрет на употребление в пищу мертвечины. Причиной ниспослания этого аята стали споры, которые возникли между мусульманами и язычниками. Последние не опирались на твердые познания и были ведомы своими дьяволами - они считали дозволенным употребление в пищу мертвечины. Когда же они услышали о том, что Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, запретили есть мертвечину и разрешили есть только тех животных, которые были преданы закланию, они сказали: «Неужели вы едите то, что убили сами, и не желаете есть то, что убил Аллах?» Они попытались возразить Аллаху и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и вступили в полемику, не опираясь на убедительные доводы и аргументы. Их неверное и необоснованное мнение опиралось исключительно на их порочные рассуждения, которые погубили бы небеса и землю вместе с их обитателями, если бы истина зависела от них. Горе же тем, кто отдает предпочтение подобным умозаключениям перед законами и предписаниями Аллаха, каждое из которых приносит пользу человеку и обществу! Но нет ничего удивительного в том, что язычники поступали так, потому что эти и другие их высказывания были следствием наущений их клевретов-дьяволов, которые желают отдалить людей от их религии и призывают их стать обитателями Адского пламени. Если люди станут повиноваться дьяволам, приобщая сотоварищей к Аллаху, разрешая запрещенное и запрещая дозволенное, они непременно окажутся в числе многобожников, потому что возьмут себе иных покровителей помимо Аллаха, станут соглашаться с ними в том, что противоречит воззрениям мусульман, и признают их путь своим собственным путем. Из этого прекрасного аята следует, что озарения и вдохновения, которые часто находят на суфиев и им подобных, вполне могут оказаться лживыми. Поэтому, чтобы оценить их правдивость, их нужно сопоставить с Писанием Аллаха и Сунной Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Если они соответствуют этим двум первоисточникам, то их следует принять. Если же они противоречат им, то их необходимо отвергнуть. Если же их происхождение неясно, то следует воздержаться от их обсуждения. В таком случае их нельзя категорически называть лживыми или правдивыми. Все это объясняется тем, что озарения и вдохновения могут быть всего лишь внушением сатаны, которое необходимо отличать от вдохновения Всевышнего. Если же люди перестанут видеть различия между этими двумя понятиями, то они станут допускать столько ошибок, сколько известно одному Аллаху.