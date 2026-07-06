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Adh-Dhariyat
26
51:26
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ٢٦
فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍۢ سَمِينٍۢ ٢٦
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
أَهۡلِهِۦ
فَجَآءَ
بِعِجۡلٖ
سَمِينٖ
٢٦
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Al-Sa'di
Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 51:25 deri në 51:27
Ибрахим не узнал ангелов и попросил их представиться, и только после этого он понял, кто почтил его своим визитом.