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Sad
47
38:47
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ٤٧
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٧
وَإِنَّهُمۡ
عِندَنَا
لَمِنَ
ٱلۡمُصۡطَفَيۡنَ
ٱلۡأَخۡيَارِ
٤٧
And in Our sight they are truly among the chosen and the finest.
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Al-Sa'di
Аллах избрал их, потому что они отличались самым благородным нравом и самыми праведными деяниями.