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Sad
45
38:45
واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ٤٥
وَٱذْكُرْ عِبَـٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَـٰرِ ٤٥
وَٱذۡكُرۡ
عِبَٰدَنَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَ
وَيَعۡقُوبَ
أُوْلِي
ٱلۡأَيۡدِي
وَٱلۡأَبۡصَٰرِ
٤٥
And remember Our servants: Abraham, Isaac, and Jacob—the men of strength and insight.
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Помяни добрым словом Наших искренних рабов - возлюбленного Аллаха Ибрахима, его сына Исхака и его внука Йакуба. Они обладали большой силой, которая позволяла им усердно поклоняться Всевышнему Аллаха, а также прозорливостью, благодаря которой они прекрасно разбирались в Его религии. Эти прекрасные качества свидетельствуют о том, что пророки Ибрахим, Исхак и Йакуб отличались знанием того, что может принести пользу, и праведными деяниями.