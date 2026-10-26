Всевышний засвидетельствовал величие Священного Корана и разъяснил отношение неверующих к этом Писанию и проповедовавшему его Посланнику. Поклявшись Кораном увещевающим, Всевышний Аллах подчеркнул ценность и важность Писания, которое открывает рабам Аллаха знание, в котором они так нуждаются. Это - знание о прекрасных именах Аллаха и Его похвальных деяниях, знание о законах и предписаниях Его религии, а также о законах Последней жизни и справедливом воздаянии. Поэтому мы можем сказать, что Коран является увещеванием и напоминанием об основных и второстепенных вопросах исламской религии. Всевышний поклялся Священным Кораном, однако не упомянул о том, для чего Он принес эту клятву. Это означает, что клятва Священным Кораном подчеркивает величие и важность этого Писания. Ему присущи самые прекрасные качества и самые славные эпитеты, и одно только это свидетельствует о том, как сильно рабы Аллаха нуждаются в его познании. Каждый человек обязан уверовать в него, и каждый человек обязан прислушиваться к его увещеваниям и напоминаниям.