Преимущества использования функции «Заметки»
Функция заметок на Quran.com — это значимый способ углубить свое взаимодействие с Кораном. Изучаете ли вы, размышляете или просто пытаетесь лучше понять послание, ведение заметок может помочь вам глубже проникнуть в стихи и сохранить идеи, которые в противном случае могли бы быть забыты.
Функция заметок доступна рядом с каждым аятом.
После сохранения заметки к стиху значок заметки станет синим, что позволит легко идентифицировать стихи, которые вы ранее аннотировали, во время последующих чтений.
Записи позволяют вам документировать ваш личный путь с Кораном. Записывайте свои мысли, вопросы и моменты ясности во время изучения. Со временем эти заметки становятся ценным свидетельством вашего духовного роста и углубляющегося понимания.
Примеры заметок:
Вы когда-нибудь уходили с занятия или лекции и забывали все заметки, которые вы нацарапали где-то в блокноте, приложении для заметок или документе? Представьте себе, что у вас есть доступ ко всем заметкам, которые вы сделали по стиху, легкодоступным на уровне аята в любое время, когда вы снова читаете этот стих.
Чтобы начать, просто создайте бесплатную учетную запись.
Независимо от того, запоминаете ли вы материал или повторяете его, заметки могут оказать существенную помощь в запоминании.
Хотя заметки на Quran.com сохраняются в частном порядке, у вас также есть возможность поделиться избранными размышлениями публично на QuranReflect.com. Это некоммерческая платформа сообщества, призванная поощрять вдумчивое взаимодействие с Кораном — не через академический тафсир (который доступен только квалифицированным ученым), а через искренние, личные размышления, которые проверяются и направляются квалифицированной командой модераторов.
Аллах призывает всех верующих, а не только ученых, заниматься тадаббуром:
Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, о Пророк, чтобы они размышляли над его аятами, и чтобы обладающие разумом уразумели. (Сура Сад 38:29)
Примеры вопросов для личного размышления, которые вы можете использовать для размышления:
Более глубокое понимание:
Когда вы делитесь своими размышлениями, они могут найти глубокий отклик у других и способствовать развитию сообщества, ориентированного на Коран. Узнайте больше на QuranReflect.com/faq и изучите Пять линз, чтобы обогатить свои размышления.
Коран — спутник на всю жизнь, и использование функции «Заметки» может помочь вам построить содержательные, интерактивные отношения с ним. Используйте ее для записи размышлений, отметки проблем, сохранения идей и многого другого. Со временем она станет личным отчетом о ваших усилиях, искренности и росте с Книгой Аллаха, иншаАллах.
Мы предлагаем вам бросить себе вызов и ежедневно связываться с Кораном — даже если это всего лишь стих — и уделить время размышлениям и записать заметку. Пусть этот небольшой, последовательный поступок станет средством углубления ваших отношений с Книгой Аллаха, один аят за раз.
Пусть Аллах сделает Коран светом вашей груди, весной вашего сердца, избавителем от ваших печалей и избавителем от ваших страданий. Амин.