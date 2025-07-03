6 веских причин делать заметки — и как они могут изменить ваше знакомство с Кораном

Преимущества использования функции «Заметки»

Функция заметок на Quran.com — это значимый способ углубить свое взаимодействие с Кораном. Изучаете ли вы, размышляете или просто пытаетесь лучше понять послание, ведение заметок может помочь вам глубже проникнуть в стихи и сохранить идеи, которые в противном случае могли бы быть забыты.

Функция заметок доступна рядом с каждым аятом.

Как использовать функцию заметок

Выберите стих: Нажмите на любой стих и выберите опцию «Заметки». Добавьте свои мысли: Напишите свои размышления, напоминания или вопросы. Сохранить: Ваши заметки будут сохранены под вашей учетной записью. Доступ в любое время: возвращайтесь к своим заметкам через свой профиль или непосредственно в стихе.

После сохранения заметки к стиху значок заметки станет синим, что позволит легко идентифицировать стихи, которые вы ранее аннотировали, во время последующих чтений.

Преимущества использования функции «Заметки»

1 . Личное размышление и духовный рост

Записи позволяют вам документировать ваш личный путь с Кораном. Записывайте свои мысли, вопросы и моменты ясности во время изучения. Со временем эти заметки становятся ценным свидетельством вашего духовного роста и углубляющегося понимания.

Записывайте свои мысли, размышления и осознания, возникающие во время чтения Корана, — какими бы простыми или глубокими они ни были.

Укрепляйте свою связь с Кораном, активно вникая в его стихи, а не читая их быстро и без пауз.

Примеры заметок:

2 . Организуйте и сохраните свое исследование

Вы когда-нибудь уходили с занятия или лекции и забывали все заметки, которые вы нацарапали где-то в блокноте, приложении для заметок или документе? Представьте себе, что у вас есть доступ ко всем заметкам, которые вы сделали по стиху, легкодоступным на уровне аята в любое время, когда вы снова читаете этот стих.

3 . Доступ в любом месте и в любое время

Чтобы начать, просто создайте бесплатную учетную запись.

Ваши заметки надежно хранятся в вашей учетной записи Quran.com.

Синхронизация между устройствами — продолжайте учебу на мобильном телефоне, планшете или компьютере.

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4 . Улучшенное запоминание и повторение

Независимо от того, запоминаете ли вы материал или повторяете его, заметки могут оказать существенную помощь в запоминании.

Пишите пояснения или напоминания рядом со стихами, чтобы облегчить запоминание.

Записывайте сложные слова или понятия для последующего изучения.

Используйте заметки, чтобы отмечать прогресс в запоминании.

5 . Поделитесь своими размышлениями, чтобы другие могли получить пользу

Хотя заметки на Quran.com сохраняются в частном порядке, у вас также есть возможность поделиться избранными размышлениями публично на QuranReflect.com. Это некоммерческая платформа сообщества, призванная поощрять вдумчивое взаимодействие с Кораном — не через академический тафсир (который доступен только квалифицированным ученым), а через искренние, личные размышления, которые проверяются и направляются квалифицированной командой модераторов.

Аллах призывает всех верующих, а не только ученых, заниматься тадаббуром:

Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, о Пророк, чтобы они размышляли над его аятами, и чтобы обладающие разумом уразумели. (Сура Сад 38:29)

Примеры вопросов для личного размышления, которые вы можете использовать для размышления:

Каким образом этот стих тронул или вдохновил вас?

Упомянуты ли какие-либо качества или действия, которые вы могли бы улучшить?

Есть ли обещание или предупреждение/запрет, которые вы можете применить в своей жизни?

Более глубокое понимание:

Упоминаются ли имена Аллаха и как они связаны с этим аятом?

Какие слова или лингвистические аспекты привлекли ваше внимание?

Можете ли вы провести связь с контекстом аята, другими аятами Корана, хадисами или событиями?

Когда вы делитесь своими размышлениями, они могут найти глубокий отклик у других и способствовать развитию сообщества, ориентированного на Коран. Узнайте больше на QuranReflect.com/faq и изучите Пять линз, чтобы обогатить свои размышления.

Начните свое путешествие сегодня

Коран — спутник на всю жизнь, и использование функции «Заметки» может помочь вам построить содержательные, интерактивные отношения с ним. Используйте ее для записи размышлений, отметки проблем, сохранения идей и многого другого. Со временем она станет личным отчетом о ваших усилиях, искренности и росте с Книгой Аллаха, иншаАллах.

Мы предлагаем вам бросить себе вызов и ежедневно связываться с Кораном — даже если это всего лишь стих — и уделить время размышлениям и записать заметку. Пусть этот небольшой, последовательный поступок станет средством углубления ваших отношений с Книгой Аллаха, один аят за раз.

Пусть Аллах сделает Коран светом вашей груди, весной вашего сердца, избавителем от ваших печалей и избавителем от ваших страданий. Амин.