6 веских причин делать заметки — и как они могут изменить ваше знакомство с Кораном

Преимущества использования функции «Заметки»

  1. Личное размышление и духовный рост
  2. Организуйте и сохраните свое исследование
  3. Доступ в любом месте и в любое время
  4. Улучшенное запоминание и повторение
  5. Поделитесь своими размышлениями, чтобы другие могли получить пользу

Функция заметок на Quran.com — это значимый способ углубить свое взаимодействие с Кораном. Изучаете ли вы, размышляете или просто пытаетесь лучше понять послание, ведение заметок может помочь вам глубже проникнуть в стихи и сохранить идеи, которые в противном случае могли бы быть забыты.

Функция заметок доступна рядом с каждым аятом

Функция заметок доступна рядом с каждым аятом.

Как использовать функцию заметок

  1. Выберите стих: Нажмите на любой стих и выберите опцию «Заметки».
  2. Добавьте свои мысли: Напишите свои размышления, напоминания или вопросы.
  3. Сохранить: Ваши заметки будут сохранены под вашей учетной записью.
  4. Доступ в любое время: возвращайтесь к своим заметкам через свой профиль или непосредственно в стихе.
Добавление примечаний к стиху

После сохранения заметки к стиху значок заметки станет синим, что позволит легко идентифицировать стихи, которые вы ранее аннотировали, во время последующих чтений.

Синий значок заметки, обозначающий сохраненные заметки

Преимущества использования функции «Заметки»

1. Личное размышление и духовный рост

Записи позволяют вам документировать ваш личный путь с Кораном. Записывайте свои мысли, вопросы и моменты ясности во время изучения. Со временем эти заметки становятся ценным свидетельством вашего духовного роста и углубляющегося понимания.

  • Записывайте свои мысли, размышления и осознания, возникающие во время чтения Корана, — какими бы простыми или глубокими они ни были.
  • Укрепляйте свою связь с Кораном, активно вникая в его стихи, а не читая их быстро и без пауз.

Примеры заметок:

Пример личных размышлений
Пример заметок о духовном росте

2. Организуйте и сохраните свое исследование

Вы когда-нибудь уходили с занятия или лекции и забывали все заметки, которые вы нацарапали где-то в блокноте, приложении для заметок или документе? Представьте себе, что у вас есть доступ ко всем заметкам, которые вы сделали по стиху, легкодоступным на уровне аята в любое время, когда вы снова читаете этот стих.

Организованные заметки на уровне стихов
Сохраненные учебные заметки

3. Доступ в любом месте и в любое время

Чтобы начать, просто создайте бесплатную учетную запись.

  • Ваши заметки надежно хранятся в вашей учетной записи Quran.com.
  • Синхронизация между устройствами — продолжайте учебу на мобильном телефоне, планшете или компьютере.
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4. Улучшенное запоминание и повторение

Независимо от того, запоминаете ли вы материал или повторяете его, заметки могут оказать существенную помощь в запоминании.

  • Пишите пояснения или напоминания рядом со стихами, чтобы облегчить запоминание.
  • Записывайте сложные слова или понятия для последующего изучения.
  • Используйте заметки, чтобы отмечать прогресс в запоминании.
Заметки для запоминания и повторения

5. Поделитесь своими размышлениями, чтобы другие могли получить пользу

Хотя заметки на Quran.com сохраняются в частном порядке, у вас также есть возможность поделиться избранными размышлениями публично на QuranReflect.com. Это некоммерческая платформа сообщества, призванная поощрять вдумчивое взаимодействие с Кораном — не через академический тафсир (который доступен только квалифицированным ученым), а через искренние, личные размышления, которые проверяются и направляются квалифицированной командой модераторов.

Аллах призывает всех верующих, а не только ученых, заниматься тадаббуром:

Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, о Пророк, чтобы они размышляли над его аятами, и чтобы обладающие разумом уразумели. (Сура Сад 38:29)

Примеры вопросов для личного размышления, которые вы можете использовать для размышления:

  • Каким образом этот стих тронул или вдохновил вас?
  • Упомянуты ли какие-либо качества или действия, которые вы могли бы улучшить?
  • Есть ли обещание или предупреждение/запрет, которые вы можете применить в своей жизни?

Более глубокое понимание:

  • Упоминаются ли имена Аллаха и как они связаны с этим аятом?
  • Какие слова или лингвистические аспекты привлекли ваше внимание?
  • Можете ли вы провести связь с контекстом аята, другими аятами Корана, хадисами или событиями?

Когда вы делитесь своими размышлениями, они могут найти глубокий отклик у других и способствовать развитию сообщества, ориентированного на Коран. Узнайте больше на QuranReflect.com/faq и изучите Пять линз, чтобы обогатить свои размышления.

Начните свое путешествие сегодня

Коран — спутник на всю жизнь, и использование функции «Заметки» может помочь вам построить содержательные, интерактивные отношения с ним. Используйте ее для записи размышлений, отметки проблем, сохранения идей и многого другого. Со временем она станет личным отчетом о ваших усилиях, искренности и росте с Книгой Аллаха, иншаАллах.

Мы предлагаем вам бросить себе вызов и ежедневно связываться с Кораном — даже если это всего лишь стих — и уделить время размышлениям и записать заметку. Пусть этот небольшой, последовательный поступок станет средством углубления ваших отношений с Книгой Аллаха, один аят за раз.

Пусть Аллах сделает Коран светом вашей груди, весной вашего сердца, избавителем от ваших печалей и избавителем от ваших страданий. Амин.