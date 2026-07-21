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Al-Insan
20
76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَإِذَا
رَأَيۡتَ
ثَمَّ
رَأَيۡتَ
نَعِيمٗا
وَمُلۡكٗا
كَبِيرًا
٢٠
Взглянув же, ты увидишь там благодать и великую власть.
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Al-Sa'di
Созерцая совершенные прелести, которые будут окружать обитателей Рая, ты увидишь благодать и великую власть. Ты увидишь людей, владеющих прекрасными горницами неописуемой красоты и цветущими садами с низко свисающими плодами, вкусными фруктами, текучими ручьями и птицами, которые изумляют сердца и радуют души. Их жены будут совершенством прелести и целомудрия. Они будут прекрасны и душой, и телом. Добротные и красивые, они будут доставлять душе необычайное наслаждение и великую радость. А присутствие вечно юных отроков будет вселять в их души покой и делать их жизнь беззаботной. Наряду с этим они обретут благоволение Милостивого Господа, будут внимать Его речам, наслаждаться близостьюкНему,радоватьсяЕгоблагосклонностиивосторгатьсявечнымблаженством. А с каждым мигом это блаженство будет увеличиваться и увеличиваться. Пречист Истинный и Явный Властелин, Чьи сокровищницы не иссякают и Чья добродетель не угасает! Его прекрасные качества бесконечны, как бесконечны Его любовь и доброта!