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Al-Insan
12
76:12
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزَىٰهُم
بِمَا
صَبَرُواْ
جَنَّةٗ
وَحَرِيرٗا
١٢
А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им Райскими садами и шелками.
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Al-Sa'di
Они терпеливо исполняли повеления Господа и делали все, что было в их силах. Они также избегали грехов, стойко переносили тяготы предопределения и не роптали на свою судьбу. Тем самым они заслужили Райские сады, в которых собрана всякая благодать и которые избавлены от всего, что причиняет беспокойство и огорчение. Они будут облачены в шелковые убранства, и Всевышний Аллах особо отметил это, потому что внешний вид и одежда человека свидетельствуют о его благосостоянии.