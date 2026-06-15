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Hud
38
11:38
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ٣٨
وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌۭ مِّن قَوْمِهِۦ سَخِرُوا۟ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا۟ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ٣٨
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Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него проходили знатные люди из его народа, они глумились над ним, а он говорил: «Если вы глумитесь над нами, то и мы будем глумиться над вами, подобно тому, как глумитесь вы.
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 11:37 до 11:38
Аллах внушил Нуху, что среди его соплеменников обратятся в правую веру только те, которые уже уверовали. Сердца остальных были ожесточены, и пророку не следовало печалиться о них и придавать значение их деяниям. Аллах возненавидел его неверующих соплеменников и определил для них наказание, которое уже никто не мог предотвратить. Он велел Своему пророку соорудить ковчег. Строительство ковчега происходило под присмотром Самого Господа, Который оберегал ковчег и остался доволен поступком Своих покорных рабов. Наряду с этим Аллах запретил Нуху обращаться к Нему с просьбами отсрочить наказание, потому что приговор был уже вынесен, и предопределение должно было сбыться.