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Al-Ma'idah
85
5:85
فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين ٨٥
فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٥
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Аллах вознаградил их за то, что они сказали, Райскими садами, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Таково воздаяние творящим добро.
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Al-Sa'di
Аллах вознаградил их за то, что они произнесли слова подлинной веры и признали истину, Райскими садами, в которых текут ручьи. Они пребудут там вечно, ибо творящие добро достойны только такого воздаяния. Этот и предыдущие аяты ниспосланы о христианах, которые уверовали в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Так поступили негус Абиссинии и многие другие. По сегодняшний день среди христиан находятся люди, которые отдают предпочтение исламу, когда им становится ясна ошибочность их воззрений. Безусловно, это подтверждает то, что они гораздо ближе к исламу, чем иудеи и язычники.