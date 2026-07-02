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Al-Ma'idah
105
5:105
يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبيكم بما كنتم تعملون ١٠٥
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًۭا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
عَلَيۡكُمۡ
أَنفُسَكُمۡۖ
لَا
يَضُرُّكُم
مَّن
ضَلَّ
إِذَا
ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ
إِلَى
ٱللَّهِ
مَرۡجِعُكُمۡ
جَمِيعٗا
فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
١٠٥
О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали.
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Al-Sa'di
Аллах приказал верующим проявлять усердие для того, чтобы исправиться, достичь совершенства и верно проследовать прямым путем. Если они исправятся и обретут праведность, то заблудшие люди, которые свернули с прямого пути и отказались исповедовать правую веру, больше не причинят им вреда, а будут вредить только самим себе. Это не означает того, что раб не навредит себе, если откажется призывать окружающих к одобряемому и предостерегать их от предосудительного, потому что человек не встанет на прямой путь полностью, пока не станет поступать так во всех случаях, когда это обязательно. И если он не способен удержать людей от предосудительных поступков рукой или языком, то он должен упрекнуть их за ослушание в сердце, и тогда заблуждение окружающих не причинит ему вреда. А когда наступит День воскресения, все творения будут собраны перед Всевышним Аллахом, Который поведает им обо всех добрых и злых деяниях, которые они совершили.