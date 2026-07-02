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Al-Ma'idah
100
5:100
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون ١٠٠
قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠
قُل
لَّا
يَسۡتَوِي
ٱلۡخَبِيثُ
وَٱلطَّيِّبُ
وَلَوۡ
أَعۡجَبَكَ
كَثۡرَةُ
ٱلۡخَبِيثِۚ
فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ
يَٰٓأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
لَعَلَّكُمۡ
تُفۡلِحُونَ
١٠٠
Скажи: «Скверное и благое не равны, даже если изобилие скверного понравилось тебе (или удивило тебя)». Бойтесь же Аллаха, обладатели разума, - быть может, вы преуспеете.
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Al-Sa'di
Аллах велел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, предостеречь людей от зла, вдохновить на совершение добрых поступков и разъяснить, что скверное и благое никогда не сравнятся. Вера никогда не сравнится с неверием, покорность - с ослушанием, обитатели Рая - с мучениками Ада, скверные деяния - с праведными, а приобретенное запрещенным путем имущество - с имуществом, которое было нажито дозволенным путем. Даже если изобилие скверного будет восхищать человека, оно все равно не принесет ему никакой пользы, а лишь навредит его набожности и мирскому благополучию. Затем Аллах велел обладателям разума исповедовать богобоязненность. Всевышний обратился к тем, кто обладает здравым рассудком и правильными взглядами, потому что они заслуживают того, чтобы им уделялось внимание, и годятся для добрых начинаний. Аллах сообщил, что преуспеяние людей зависит от их богобоязненности, суть которой заключается в том, насколько исправно человек придерживается велений своего Господа. Кто исповедует богобоязненность, тот непременно добьется успеха, а кто отказывается от нее, тот окажется в убытке и лишится великой прибыли.