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Тафсир: Az-Zumar 39:8
Az-Zumar
8
39:8
۞ واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ٨
۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّۭ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةًۭ مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًۭا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ ٨
۞ وَإِذَا
ﲏ ﲐ
مَسَّ
ﲑ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﲒ
ضُرّٞ
ﲓ
دَعَا
ﲔ
رَبَّهُۥ
ﲕ
مُنِيبًا
ﲖ
إِلَيۡهِ
ﲗ
ثُمَّ
ﲘ
إِذَا
ﲙ
خَوَّلَهُۥ
ﲚ
نِعۡمَةٗ
ﲛ
مِّنۡهُ
ﲜ
نَسِيَ
ﲝ
مَا
ﲞ
كَانَ
ﲟ
يَدۡعُوٓاْ
ﲠ
إِلَيۡهِ
ﲡ
مِن
ﲢ
قَبۡلُ
ﲣ
وَجَعَلَ
ﲤ
لِلَّهِ
ﲥ
أَندَادٗا
ﲦ
لِّيُضِلَّ
ﲧ
عَن
ﲨ
سَبِيلِهِۦۚ
ﲩﲪ
قُلۡ
ﲫ
تَمَتَّعۡ
ﲬ
بِكُفۡرِكَ
ﲭ
قَلِيلًا
ﲮ
إِنَّكَ
ﲯ
مِنۡ
ﲰ
أَصۡحَٰبِ
ﲱ
ٱلنَّارِ
ﲲ
٨
ﲳ
Когда человека коснется вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему одному. Когда же Он предоставляет ему благо от Себя, человек забывает Того, к Кому он взывал прежде (или забывает то, ради чего он взывал прежде), и равняет с Аллахом других, чтобы сбить других с Его пути. Скажи: «Попользуйся благами со своим неверием немного! Воистину, ты будешь одним из обитателей Огня».
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Al-Sa'di
Аллах напомнил о своей щедрости и добродетели, а также о том, как мало люди благодарят своего Господа. Когда их постигает болезнь, нищета или любое другое несчастье, они тотчас обращаются за помощью к Аллаху. Они прекрасно знают, что никто не может избавить человека от великой беды, кроме Всевышнего Господа, и поэтому искренне, смиренно и настойчиво молят Его о помощи и спасении. Когда же Аллах избавляет Своих рабов от бед и печалей, они забывают о своей беде и о том, как они взывали к своему Господу. Более того, они ведут себя так, словно никогда не просили Аллаха о помощи, и продолжают приобщать к Нему сотоварищей и обожествлять вымышленных богов. Тем самым они вводят в заблуждение окружающих людей. Но прежде всего, они сами сбиваются с прямого пути, потому что невозможно ввести в заблуждение другого, если человек сам не увяз в глубоком омуте заблуждения. О Мухаммад! Обратись к этим закоренелым преступникам, которые осмеливаются отвечать неблагодарностью на многочисленные милости своего Господа, и скажи им: «Недолго вам наслаждаться своим неверием, потому что скоро вы окажетесь среди обитателей Адского Пламени. Воспоминания о ваших тленных удовольствиях не принесут вам никакой радости, когда вы окажетесь в Геенне». Всевышний сказал: «Знаешь ли ты, что если Мы позволим им пользоваться благами многие годы, после чего к ним явится то, что им было обещано, то все, чем им было позволено пользоваться, не принесет им никакой пользы?» (26:205–207).