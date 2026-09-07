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Тафсир: Az-Zumar 39:20
Az-Zumar
20
39:20
لاكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ٢٠
لَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌۭ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌۭ مَّبْنِيَّةٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ٢٠
لَٰكِنِ
ﲴ
ٱلَّذِينَ
ﲵ
ٱتَّقَوۡاْ
ﲶ
رَبَّهُمۡ
ﲷ
لَهُمۡ
ﲸ
غُرَفٞ
ﲹ
مِّن
ﲺ
فَوۡقِهَا
ﲻ
غُرَفٞ
ﲼ
مَّبۡنِيَّةٞ
ﲽ
تَجۡرِي
ﲾ
مِن
ﲿ
تَحۡتِهَا
ﳀ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
ﳁﳂ
وَعۡدَ
ﳃ
ٱللَّهِ
ﳄ
لَا
ﳅ
يُخۡلِفُ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
ٱلۡمِيعَادَ
ﳈ
٢٠
ﳉ
Но для тех, кто боялся своего Господа, уготованы горницы, расположенные одна над другой, под которыми текут реки. Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает обещания!
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Al-Sa'di
Им уготованы покои вышние, то есть высокие и прекрасные горницы. Эти покои настолько чисты и великолепны, что находящиеся внутри них праведники смогут видеть все, что будет происходить снаружи, а находящие снаружи обитатели Рая смогут лицезреть все, что будет происходить внутри. Они будут расположены так высоко и сами будут так высоки, что обитатели Рая будут сравнивать их со звездами на небосводе. Именно поэтому Аллах назвал их многоярусными, то есть одни покои будут находиться над другими. Их стены будут выстроены из золотых и серебряных кирпичей, а вместо штукатурки они будут покрыты изысканным мускусом. Под ними будут течь журчащие ручьи, водой которых обитатели Рая будут орошать свои цветущие сады и прекрасные деревья, на которых будут расти аппетитные плоды и спелые фрукты. Богобоязненные мусульмане непременно получат это вознаграждение, потому что ничто не может помешать Аллаху исполнить свое обещание. О правоверные! Выполняйте свои обязанности и будьте богобоязненны, и тогда Аллах вознаградит вас сполна.