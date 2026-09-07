Az-Zumar 39:19 افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار ١٩
Страница 460 · Джуз 23
أَفَمَنۡ
حَقَّ
عَلَيۡهِ
كَلِمَةُ
ٱلۡعَذَابِ
أَفَأَنتَ
تُنقِذُ
مَن
فِي
ٱلنَّارِ
١٩
Разве ты сможешь спасти того, относительно кого сбылось Слово о мучениях, кто находится в Огне?
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Russian Tafseer Al Saddi
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