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Тафсир: Az-Zumar 39:18
Az-Zumar
18
39:18
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولايك الذين هداهم الله واولايك هم اولو الالباب ١٨
ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٨
ٱلَّذِينَ
ﲙ
يَسۡتَمِعُونَ
ﲚ
ٱلۡقَوۡلَ
ﲛ
فَيَتَّبِعُونَ
ﲜ
أَحۡسَنَهُۥٓۚ
ﲝﲞ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲟ
ٱلَّذِينَ
ﲠ
هَدَىٰهُمُ
ﲡ
ٱللَّهُۖ
ﲢﲣ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲤ
هُمۡ
ﲥ
أُوْلُواْ
ﲦ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﲧ
١٨
ﲨ
которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. Это - те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они и есть обладающие разумом.
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Al-Sa'di
Всевышний упомянул о качествах и вознаграждении богобоязненных рабов, которые с раскаянием обращаются к Нему. Они не поклоняются никому, кроме Него, обращаются к Нему во всех начинаниях и искренне служат Ему. Их души не смиряются с поклонением идолам и праведникам и жаждут поклонения одному лишь Всеведущему Властелину. Они отворачиваются от многобожия и ослушания и тянутся к единобожию и покорности. Господь же в свою очередь сообщил им великую радостную весть, оценить которую способны только сами праведники. Эта радостная весть касается как жизни на земле, так и жизни после смерти. На земле она проявляется в доброй славе, вещих снах и божественной опеке, которые сопровождают праведников на протяжении всей жизни и свидетельствуют о благосклонности Аллаха к Своим верующим рабам как в мирской, так и в будущей жизнях. А что касается радостной вести после смерти, то она помогает праведникам легко перенести расставание с мирской жизнью, испытание в могиле и, конечно же, воскрешение. Наконец, наступит час, когда Великодушный Господь сам обрадует правоверных благой вестью о том, что они сумели снискать Его благоволение и заслужили Его милость и право на счастливую жизнь в Райской обители во веки веков. Затем Господь повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, обрадовать верующих, которые благодаря своим прекрасным качествам были удостоены такой высокой чести. Они слушают разные речи, но следуют только лучшим из них. Это свидетельствует об их способности определять, чему надлежит отдавать предпочтение, а чего следует избегать. Благоразумие и здравый смысл помогают им следовать лучшим словам, и этими словами, вне всякого сомнения, являются откровения Аллаха и изречения Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний сказал: «Аллах ниспослал наилучшее повествование - Писание, аяты которого сходны и повторяются» (39:23). В этом аяте есть тонкий и очень интересный момент. Всевышний сообщил о праведниках, которые поклоняются Ему одному, прислушиваются к разным словам и следуют только лучшим из них. Но тут возникает вопрос: разве может человек определить, какие слова ближе к истине, если он не обладает прекрасными качествами благоразумных людей? Тот, кто способен отдать предпочтение тому, что действительно заслуживает предпочтения, должен обладать разумом. Именно поэтому Всевышний сказал, что разум тех, кому Он указал на благородные нравственные качества и праведные деяния, чист и непорочен. Благодаря своему разуму они отличают добро ото зла, отдавая предпочтение тому, что заслуживает предпочтения. Все это свидетельствует об их разуме. Более того, ничто другое не может свидетельствовать о разуме человека. Тот, кто не способен отличить добрые речи от скверных, должен быть лишен здравого смысла. А человек, который отличает добрые речи от скверных, но потакает своим низменным желаниям и отдает предпочтение последним, должен признать, что его разум имеет большие недостатки, потому что он подчинил его собственным прихотям и желаниям.