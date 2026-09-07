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Тафсир: Az-Zumar 39:16
Az-Zumar
16
39:16
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذالك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ١٦
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌۭ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌۭ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَـٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٦
لَهُم
ﱸ
مِّن
ﱹ
فَوۡقِهِمۡ
ﱺ
ظُلَلٞ
ﱻ
مِّنَ
ﱼ
ٱلنَّارِ
ﱽ
وَمِن
ﱾ
تَحۡتِهِمۡ
ﱿ
ظُلَلٞۚ
ﲀﲁ
ذَٰلِكَ
ﲂ
يُخَوِّفُ
ﲃ
ٱللَّهُ
ﲄ
بِهِۦ
ﲅ
عِبَادَهُۥۚ
ﲆﲇ
يَٰعِبَادِ
ﲈ
فَٱتَّقُونِ
ﲉ
١٦
ﲊ
Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы». Этим Аллах устрашает Своих рабов. О рабы Мои, бойтесь Меня!
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Вы читаете тафсир для группы стихов 39:16 до 39:17
Аллах поведал о тяжести адского наказания и сказал, что огненные облака и огненные ложа будут окружать мучеников со всех сторон. Таким образом Аллах описывает лютые адские муки и словно бросает Своим рабам веревку, благодаря которой они могут спастись от Ада и попасть в Рай. Грозное предупреждение Господа призывает людей блюсти богобоязненность и остерегаться всего, что обрекает рабов на унизительные мучения. Пречист Господь, Который смилостивился над рабами, облегчил им путь к Райской обители, вдохновил их на совершение добрых дел и обрадовал их благой вестью, от которой успокаиваются сердца и приходят в восторг души! Кроме того, Он самым совершенным образом предостерег Своих рабов от скверных дел и научил их тому, как они могут избежать ослушания и неповиновения.