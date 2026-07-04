Войти
Войти
Выберите язык
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣

٨٣

Аллах сказал: «О Муса (Моисей)! Зачем ты поспешил оставить свой народ?».
Тафсиры
Уроки
Размышления