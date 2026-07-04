Войти
Войти
Выберите язык
20:79
واضل فرعون قومه وما هدى ٧٩
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ٧٩

٧٩

Фараон ввел в заблуждение свой народ и не повел его прямым путем.
Тафсиры
Уроки
Размышления