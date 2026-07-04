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Taha
73
20:73
انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ٧٣
إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـٰيَـٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ٧٣
إِنَّآ
ءَامَنَّا
بِرَبِّنَا
لِيَغۡفِرَ
لَنَا
خَطَٰيَٰنَا
وَمَآ
أَكۡرَهۡتَنَا
عَلَيۡهِ
مِنَ
ٱلسِّحۡرِۗ
وَٱللَّهُ
خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰٓ
٧٣
Воистину, мы уверовали в нашего Господа для того, чтобы Он простил нам наши грехи и колдовство, к которому ты нас принудил. Аллах лучше и долговечнее».
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Al-Sa'di
Мы надеемся, что Аллах простит нам неверие и грехи, поскольку вера искупает прегрешения, а покаяние смывает совершенные ранее грехи. Мы также надеемся, что нам будет прощено колдовство, к которому ты принудил нас в надежде опровергнуть истину. Из этого следует, что Фараон заставил чародеев принять участие в состязании. Ранее мы упомянули о том, что перед состязанием Муса обратился к чародеям с проповедью и сказал: «Горе вам! Не возводите навет на Аллаха, а не то Он уничтожит вас, подвергнув мучениям» (20:61). Очевидно, эти слова произвели на чародеев сильное впечатление, и они стали спорить между собой. Тогда Фараон принудил их вступить в состязание и пообещал щедро вознаградить их в случае победы. Вот почему они повторили его слова и сказали: «Эти двое мужчин - колдуны. Они хотят колдовством изгнать вас из вашей страны и вдвоем следовать вашим превосходным путем» (20:63). Они были вынуждены подчиниться Фараону и выполнить его повеления. В их сердцах сохранилась неприязнь к тому, что Фараон принудил их сопротивляться истине и отстаивать ложь. И может быть, именно поэтому Аллах смилостивился над ними, помог им уверовать и вдохновил их на искреннее раскаяние. Они поняли, что благоволение Аллаха лучше вознаграждения и высокого положения, которые были обещаны Фараоном, и что милость Аллаха долговечнее того, чем угрожает этот тиран. Если обратиться ко всем кораническим откровениям, в которых описывается история пророка Мусы, Фараона и чародеев, то становится ясно, что в них упоминается только об угрозах Фараона, но ничего не говорится о том, что он казнил или распял чародеев. Ни в одном из достоверных хадисов Пророка Мухаммада также не сообщается, какой была дальнейшая судьба этих людей. Поэтому мы не может утверждать что-либо, не имея убедительных доказательств. А лучше всего об этом и всем остальном известно Аллаху.