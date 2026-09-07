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Тафсир: Taha 20:70
Taha
70
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ﱻ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱼ
سُجَّدٗا
ﱽ
قَالُوٓاْ
ﱾ
ءَامَنَّا
ﱿ
بِرَبِّ
ﲀ
هَٰرُونَ
ﲁ
وَمُوسَىٰ
ﲂ
٧٠
ﲃ
Колдуны пали ниц и сказали: «Мы уверовали в Господа Харуна (Аарона) и Мусы (Моисея)!».
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Al-Sa'di
Истина одержала верх и озарила людей своим светом, а колдовство и козни лжецов оказались повержены на глазах у огромного сборища людей. Это знамение стало милостью для правоверных и свидетельством против упорствующих неверных. И тогда Фараон обратился к чародеям.