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Taha
69
20:69
والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ٦٩
وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَـٰحِرٍۢ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ٦٩
وَأَلۡقِ
مَا
فِي
يَمِينِكَ
تَلۡقَفۡ
مَا
صَنَعُوٓاْۖ
إِنَّمَا
صَنَعُواْ
كَيۡدُ
سَٰحِرٖۖ
وَلَا
يُفۡلِحُ
ٱلسَّاحِرُ
حَيۡثُ
أَتَىٰ
٦٩
Брось то, что держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное ими. Воистину, содеянное ими - это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел».
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Al-Sa'di
Колдовские чары и зловещие козни никогда не принесут пользы колдунам, потому что они обманывают людей, скрывают истину под покрывалом лжи и представляют ложь истиной. Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что сотворили колдуны. Это произошло на глазах у огромной толпы, которая наблюдала за происходящим. Колдуны сразу поняли, что чудо Мусы было не колдовством, а знамением Аллаха, и поэтому они поспешно обратились в правую веру.