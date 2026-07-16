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Taha
53
20:53
الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى ٥٣
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًۭا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًۭا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّن نَّبَاتٍۢ شَتَّىٰ ٥٣
ٱلَّذِي
جَعَلَ
لَكُمُ
ٱلۡأَرۡضَ
مَهۡدٗا
وَسَلَكَ
لَكُمۡ
فِيهَا
سُبُلٗا
وَأَنزَلَ
مِنَ
ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ
فَأَخۡرَجۡنَا
بِهِۦٓ
أَزۡوَٰجٗا
مِّن
نَّبَاتٖ
شَتَّىٰ
٥٣
Он сделал землю для вас колыбелью, проложил для вас на ней дороги и низвел с неба воду. Благодаря ей Мы взрастили различные растения.
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Al-Sa'di
Аллах разостлал землю для того, чтобы вы могли обитать на ней, строить жилища, сажать деревья и засеивать поля. Он покорил вам землю и не позволяет ей мешать вам достичь какой-либо из благих целей. Он проложил для вас дороги, по которым вы добираетесь из одной страны в другую. Для вас не составляет труда добраться до любого уголка земли, а торговые поездки приносят вам больше пользы, чем пребывание в родном городе. Он ниспосылает с неба дождь, благодаря которому на земле вырастают растения, имеющие различный вид и обладающие различными качествами. Аллах предопределил это и помогает вам взращивать эти растения для того, чтобы вы могли приготовить еду, а ваша скотина могла найти себе корм. И если бы не милость Аллаха, то люди и животные погибли бы от голода.