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Тафсир: Taha 20:48
Taha
48
20:48
انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى ٤٨
إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٤٨
إِنَّا
ﳍ
قَدۡ
ﳎ
أُوحِيَ
ﳏ
إِلَيۡنَآ
ﳐ
أَنَّ
ﳑ
ٱلۡعَذَابَ
ﳒ
عَلَىٰ
ﳓ
مَن
ﳔ
كَذَّبَ
ﳕ
وَتَوَلَّىٰ
ﳖ
٤٨
ﳗ
Мы получили откровение о том, что мучениям подвергнется всякий, кто счел истину ложью и отвернулся».
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Вы читаете тафсир для группы стихов 20:48 до 20:49
Это знание является откровением от Аллаха, а не нашими измышлениями. Если человек отрицает слова Аллаха и Его посланников и уклоняется от повиновения им, то его ожидает мучительное наказание. Такими словами Всевышний призывал Фараона уверовать в истину и покориться ей и предостерегал его от неверия и ослушания. Однако проповеди и увещевания не принесли ему никакой пользы, и он предпочел отвергнуть своего Господа, довольствовался неверием и принялся упрямо и несправедливо оспаривать истину.