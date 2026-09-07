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Тафсир: Taha 20:47
Taha
47
20:47
فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسراييل ولا تعذبهم قد جيناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ٤٧
فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ٤٧
فَأۡتِيَاهُ
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فَقُولَآ
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إِنَّا
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رَسُولَا
ﲸ
رَبِّكَ
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فَأَرۡسِلۡ
ﲺ
مَعَنَا
ﲻ
بَنِيٓ
ﲼ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲽ
وَلَا
ﲾ
تُعَذِّبۡهُمۡۖ
ﲿﳀ
قَدۡ
ﳁ
جِئۡنَٰكَ
ﳂ
بِـَٔايَةٖ
ﳃ
مِّن
ﳄ
رَّبِّكَۖ
ﳅﳆ
وَٱلسَّلَٰمُ
ﳇ
عَلَىٰ
ﳈ
مَنِ
ﳉ
ٱتَّبَعَ
ﳊ
ٱلۡهُدَىٰٓ
ﳋ
٤٧
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Ступайте к нему вдвоем и скажите: «Мы - посланники твоего Господа. Отпусти с нами сынов Исраила (Израиля) и не причиняй им мучения. Мы явились к тебе со знамением от нашего Господа. Мир тому, кто последовал верному руководству!
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Al-Sa'di
Призовите его к покорности Аллаху и велите ему избавить сынов Исраила от страданий. Долгое время он держал этот славный народ в рабстве, но настала пора дать им свободу и предоставить им возможность самостоятельно распоряжаться собственной судьбой и жить по законам Аллаха под предводительством пророка Мусы. Возвестите ему о том, что всякий, кто последует прямым путем и станет руководствоваться ясными законами Аллаха, тот обретет великое преуспеяние как при жизни на земле, так и после смерти. А наряду с этим покажите ему чудеса, свидетельствующие о вашей правдивости. Всевышний сказал: «Муса бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Он вынул свою руку, и она стала белой (цвета молока, светящейся) для тех, кто смотрел на нее» (26:32–33).