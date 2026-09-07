Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Taha 20:124
Taha
124
20:124
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٤
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَعْمَىٰ ١٢٤
وَمَنۡ
ﳂ
أَعۡرَضَ
ﳃ
عَن
ﳄ
ذِكۡرِي
ﳅ
فَإِنَّ
ﳆ
لَهُۥ
ﳇ
مَعِيشَةٗ
ﳈ
ضَنكٗا
ﳉ
وَنَحۡشُرُهُۥ
ﳊ
يَوۡمَ
ﳋ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﳌ
أَعۡمَىٰ
ﳍ
١٢٤
ﳎ
А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Al-Sa'di
Небесное Писание напоминает людям о самой заветной цели, и если человек отворачивается от него или вообще отказывается уверовать в него, то его дерзость оборачивается для него наказанием. Комментаторы считали, что под жизнью, проведенной в тяготах, подразумеваются мучения в могиле, которая будет стеснять и сжимать мученика. Этот аят является одним из нескольких откровений, которые свидетельствуют об истинности наказания в могиле. Всевышний сказал: «Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки: “Отдайте свои души! Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями”» (6:93); «Но помимо величайших мучений Мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения» (32:21); «Аллах защитил его от зла того, что они замыслили, а род Фараона окружили (или поразили) скверные мучения - Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!» (40:45–46). Все эти аяты свидетельствуют о правдивости наказания в могиле. Что же касается обсуждаемого нами аята, то, скорее всего, праведные предки истолковывали его подобным образом, потому что он заканчивается упоминанием о наказании в День воскресения. А лучше всего об этом известно Аллаху. Некоторые толкователи считали, что тяжкая жизнь людей, которые отворачиваются от напоминания Аллаха, складывается из забот, печалей, трудностей и страданий на земле, а также мучений в могиле и в День воскресения. При этом они обосновывали свои утверждения тем, что Аллах не связал тяготы с определенным этапом человеческой жизни. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что неверные в Судный день будут лишены зрения. По этому поводу в Коране сказано: «В День воскресения Мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими» (17:97).