Войти
Войти
Выберите язык
38:47
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ٤٧
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٧

٤٧

Воистину, они у Нас - в числе избранных, лучших.
Тафсиры
Уроки
Размышления