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Sad
39
38:39
هاذا عطاونا فامنن او امسك بغير حساب ٣٩
هَـٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٣٩
هَٰذَا
عَطَآؤُنَا
فَٱمۡنُنۡ
أَوۡ
أَمۡسِكۡ
بِغَيۡرِ
حِسَابٖ
٣٩
Это - Наш дар. Оказывай милость или удерживай - расчета не будет (ты не будешь нести ответственность за то, что одарял дарами одних и не оказывал милости другим, или тебе будут дарованы блага без расчета).
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Al-Sa'di
Аллах одарил Сулеймана этой великой милостью и сказал: «Мы одарили тебя для того, чтобы ты наслаждался благами своего Господа. Ты можешь одарять этими благами одних и лишать их других, и ты не будешь отвечать за свое решение». Этими словами Всевышний Аллах отметил любовь Сулеймана к справедливости и мудрость принимаемых им решений.