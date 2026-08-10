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Тафсир: Al-An'am 6:91
Al-An'am
91
6:91
وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباوكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ٩١
وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍۢ مِّن شَىْءٍۢ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًۭا وَهُدًۭى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًۭا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ٩١
وَمَا
قَدَرُواْ
ٱللَّهَ
حَقَّ
قَدۡرِهِۦٓ
إِذۡ
قَالُواْ
مَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
عَلَىٰ
بَشَرٖ
مِّن
شَيۡءٖۗ
قُلۡ
مَنۡ
أَنزَلَ
ٱلۡكِتَٰبَ
ٱلَّذِي
جَآءَ
بِهِۦ
مُوسَىٰ
نُورٗا
وَهُدٗى
لِّلنَّاسِۖ
تَجۡعَلُونَهُۥ
قَرَاطِيسَ
تُبۡدُونَهَا
وَتُخۡفُونَ
كَثِيرٗاۖ
وَعُلِّمۡتُم
مَّا
لَمۡ
تَعۡلَمُوٓاْ
أَنتُمۡ
وَلَآ
ءَابَآؤُكُمۡۖ
قُلِ
ٱللَّهُۖ
ثُمَّ
ذَرۡهُمۡ
فِي
خَوۡضِهِمۡ
يَلۡعَبُونَ
٩١
Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали: «Аллах ничего не ниспосылал человеку». Скажи: «Кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса (Моисей), и которое вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы». Скажи: «Аллах». Затем оставь их забавляться собственным празднословием.
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Al-Sa'di
Это - порицание тех иудеев и многобожников, которые отвергли пророческое послание и заявили, что Аллах ничего не ниспослал людям. Они сказали это, потому что не оценили Аллаха должным образом. Они не оценили Его величия и мудрости и решили, что Он предоставит рабов самим себе и не станет ниспосылать им Свои повеления и запреты. Они отвергли величайшую милость, которую Аллах оказал Своим рабам, - пророческое послание, без которого они не в состоянии обрести счастье, милость и преуспеяние. Что может быть еще большим оскорблением в адрес Аллаха?!! Он изобличил порочность их заявлений, опираясь на воззрения, которые они признавали и исповедовали. Для этого Он велел Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, сказать: «Кто же ниспослал Мусе Великую Тору, которая своим светом рассекла мрак невежества, вывела людей из заблуждения на прямой путь и разъяснила им правильные познания и праведные дела? Весть об этом Писании разлетелась по свету и дошла до всех сердец и ушей. Вы же стали записывать его на отдельных листах и руководствоваться им по своему усмотрению. Вы показываете людям то, что совпадает с вашими интересами, и скрываете от них большую его часть, которая не отвечает вашим интересам. Благодаря этому Великому Писанию вы приобрели большие познания, которые прежде не были открыты ни вам, ни вашим предкам». После повеления спросить иудеев о том, кто ниспослал Писание, обладающее перечисленными прекрасными качествами, Всевышний Аллах приказал Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, сообщить о том, что это Он ниспослал его. Пусть же они забавляются собственным празднословием и занимаются тем, что не принесет им пользы, пока не наступит обещанный день!