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Тафсир: Al-An'am 6:87
Al-An'am
87
6:87
ومن ابايهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم ٨٧
وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٨٧
وَمِنۡ
ءَابَآئِهِمۡ
وَذُرِّيَّٰتِهِمۡ
وَإِخۡوَٰنِهِمۡۖ
وَٱجۡتَبَيۡنَٰهُمۡ
وَهَدَيۡنَٰهُمۡ
إِلَىٰ
صِرَٰطٖ
مُّسۡتَقِيمٖ
٨٧
А также некоторых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и повели прямым путем.
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Вы читаете тафсир для группы стихов 6:86 до 6:87
Аллах также повел прямым путем Исмаила. Он был сыном пророка Ибрахима и прародителем арабов - самого славного из всех народов на земле, а его прямым потомком был Пророк Мухаммад, господин всех сынов Адама. Прямым путем прошли также Йунус, сын Матты, и Лут, сын Харана и племянник Ибрахима. Они были пророками и посланниками, которых Аллах возвысил над остальными людьми. Следует знать, что есть четыре степени превосходства, упомянутые в словах Всевышнего: «Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!» (4:69). Перечисленные в этих аятах рабы занимают самую высшую ступень. Более того, они являются самыми достойными среди Божьих посланников, потому что посланники, о которых Аллах сообщил в Своем писании, превосходят тех посланников, истории которых Он не рассказал нам, и в этом нет ни малейшего сомнения.