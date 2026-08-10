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Тафсир: Al-An'am 6:83
Al-An'am
83
6:83
وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ٨٣
وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍۢ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ٨٣
وَتِلۡكَ
حُجَّتُنَآ
ءَاتَيۡنَٰهَآ
إِبۡرَٰهِيمَ
عَلَىٰ
قَوۡمِهِۦۚ
نَرۡفَعُ
دَرَجَٰتٖ
مَّن
نَّشَآءُۗ
إِنَّ
رَبَّكَ
حَكِيمٌ
عَلِيمٞ
٨٣
Таковы Наши доводы, которые Мы предоставили Ибрахиму (Аврааму) против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, твой Господь - Мудрый, Знающий.
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Al-Sa'di
Аллах одарил Ибрахима убедительными доводами, посредством которых он сокрушил воззрения своих соплеменников и одержал над ними верх. Аллах возвышает по степеням, кого пожелает, подобно тому, как Он возвысил Ибрахима в мирской жизни и жизни будущей. Знания всегда позволяют людям превзойти остальных рабов, особенно, если они не только приобретают их, но и руководствуются ими в делах и обучают им окружающих. Таких людей Аллах делает образцами для подражания, и люди наблюдают за их поступками, следуют по их стопам, руководствуются их советом и опираются на их познания, пытаясь выбраться из мрака невежества. Всевышний сказал: «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» (58:11). Будучи Мудрым и Всеведущим Господом, Аллах одаряет знаниями и мудростью только тех, кто достоин этого. Ему лучше знать, кого следует одарять ими и кто достоин их.