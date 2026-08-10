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Тафсир: Al-An'am 6:52
Al-An'am
52
6:52
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ٥٢
وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍۢ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍۢ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٢
وَلَا
تَطۡرُدِ
ٱلَّذِينَ
يَدۡعُونَ
رَبَّهُم
بِٱلۡغَدَوٰةِ
وَٱلۡعَشِيِّ
يُرِيدُونَ
وَجۡهَهُۥۖ
مَا
عَلَيۡكَ
مِنۡ
حِسَابِهِم
مِّن
شَيۡءٖ
وَمَا
مِنۡ
حِسَابِكَ
عَلَيۡهِم
مِّن
شَيۡءٖ
فَتَطۡرُدَهُمۡ
فَتَكُونَ
مِنَ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٥٢
Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из беззаконников.
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Al-Sa'di
Не прогоняй со своих собраний тех, кто искренне поклоняется Аллаху, не отдавай предпочтение беседам с другими людьми и не отдаляй от себя тех, кто взывает к Нему на рассвете и перед закатом, поминает Его во время намазов и при других обстоятельствах и обращается к Нему с молитвами. Они поступают так искренне ради Него, не преследуя корыстных целей. Поэтому они не заслуживают того, чтобы ты прогонял их или отворачивался от них. Напротив, они заслуживают твоей дружбы, любви и твоего расположения, ведь они - наилучшие представители человечества. И хотя они бедны, и окружающие относятся к ним с презрением, они все равно являются славными и достойными людьми. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Каждый человек получит свой счет и ответит за свои добрые и плохие деяния. Но если ты прогонишь их, то окажешься в числе несправедливых беззаконников. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подчинился воле Аллаха самым совершенным образом, подолгу сидел рядом с нуждающимися правоверными и относился к ним по-доброму. Он был любезен с ними, оказывал им почтение и не отдалял их от себя. Более того, именно они чаще других присутствовали на его собраниях. Этот аят был ниспослан тогда, когда несколько курейшитов или невоспитанных арабов из других племен сказали Пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «Если ты хочешь, чтобы мы уверовали в тебя и последовали за тобой, то прогони своих нищих сподвижников, поскольку нам стыдно, что арабы могут увидеть нас сидящими рядом с ними». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хотел, чтобы они обратились в ислам и последовали за ним, и в его голове промелькнула мысль согласиться на их предложение, но Всевышний Аллах упрекнул его за нее. Об этом говорится в обсуждаемом нами аяте и в некоторых других откровениях.