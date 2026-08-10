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Тафсир: Al-An'am 6:43
Al-An'am
43
6:43
فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولاكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ٤٣
فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٤٣
فَلَوۡلَآ
إِذۡ
جَآءَهُم
بَأۡسُنَا
تَضَرَّعُواْ
وَلَٰكِن
قَسَتۡ
قُلُوبُهُمۡ
وَزَيَّنَ
لَهُمُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
مَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
٤٣
Почему же, когда их поражало Наше наказание, они не проявили смирение? Их сердца ожесточались, а дьявол приукрашивал для них то, что они совершали.
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Al-Sa'di
Мы отправили посланников к древним народам и предыдущим поколениям людей, однако они нарекли их лжецами и отвергли Наши знамения. Мы поразили их нищетой, болезнями, бедствиями и напастями, но все эти несчастья были Нашей милостью по отношению к ним, поскольку они побуждали их в трудную минуту смириться перед Нами и прибегнуть к Нашему покровительству. Тем не менее, от этого их сердца только почерствели, и они отказались склониться к истине. Сатана представил им их порочные деяния в прекрасном свете, и они поверили в то, что они исповедуют истинную религию. Немного же они наслаждались собственной ложью, пока шайтан забавлялся их разумом.