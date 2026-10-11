Al-Sa'di Тафсир: Al-An'am Ая 103

Аллах настолько велик, славен и совершенен, что взоры не способны объять Его. Несмотря на это, в Последней жизни праведники увидят Его и насладятся возможностью увидеть Его Благородный Лик. Неспособность постичь и объять Аллаха взорами не означает того, что люди не смогут увидеть Его. Напротив, это означает, что они увидят Его, потому что постижение объекта взором является особой формой лицезрения, отрицание которой подразумевает возможность лицезреть объект. Если бы Аллах имел в виду, что творения вообще не могут лицезреть Его, то в этом откровении было бы сказано, что взоры не могут увидеть Его. Из этого следует, что обсуждаемый нами аят не оправдывает воззрения еретиков, отрицающих смысл божественных качеств и не признающих возможность лицезреть Господа в Последней жизни. Более того, этот аят свидетельствует в пользу противоположных воззрений. Аллах - Тот, Кто постигает взоры. Он ведает все очевидное и сокровенное, слышит все, что произносят вслух или шепотом, и видит большие и маленькие творения. Среди Его прекрасных имен - Проницательный, Ведающий. Благодаря Своей проницательности Он постигает даже самые тайные, скрытые и незаметные вещи. По своей доброте Он помогает рабам обрести набожность и ведет их к этому путями, о которых они даже не подозревали. Он помогает им заслужить вечное счастье и бесконечное преуспеяние такими путями, о которых они даже не помышляли. Он желает, чтобы иногда на долю рабов выпадали трудности, которые причиняют им страдания и от которых они хотят избавиться, потому что Ему известно, что так лучше для их набожности и только так можно достичь совершенства. Пречист и преславен Господь, Который милосерден к правоверным и осеняет Своей милостью, кого пожелает!