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Тафсир: Al-Qasas 28:32
Al-Qasas
32
28:32
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون ومليه انهم كانوا قوما فاسقين ٣٢
ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍۢ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ ٣٢
ٱسۡلُكۡ
ﲊ
يَدَكَ
ﲋ
فِي
ﲌ
جَيۡبِكَ
ﲍ
تَخۡرُجۡ
ﲎ
بَيۡضَآءَ
ﲏ
مِنۡ
ﲐ
غَيۡرِ
ﲑ
سُوٓءٖ
ﲒ
وَٱضۡمُمۡ
ﲓ
إِلَيۡكَ
ﲔ
جَنَاحَكَ
ﲕ
مِنَ
ﲖ
ٱلرَّهۡبِۖ
ﲗﲘ
فَذَٰنِكَ
ﲙ
بُرۡهَٰنَانِ
ﲚ
مِن
ﲛ
رَّبِّكَ
ﲜ
إِلَىٰ
ﲝ
فِرۡعَوۡنَ
ﲞ
وَمَلَإِيْهِۦٓۚ
ﲟﲠ
إِنَّهُمۡ
ﲡ
كَانُواْ
ﲢ
قَوۡمٗا
ﲣ
فَٰسِقِينَ
ﲤ
٣٢
ﲥ
Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой (цвета молока, светящейся), без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это - два доказательства от твоего Господа для Фараона и его знати. Воистину, они являются людьми нечестивыми».
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Вы читаете тафсир для группы стихов 28:32 до 28:33
Сунь руку за пазуху, и она станет совершенно белой. Если пожелаешь избавиться от страха, прижми руки к груди, и поступай так всегда, когда будешь испытывать боязнь. Отныне ты будешь превращать посох в живую змею и вытаскивать руку из-за пазухи совершенно белой, и эти два знамения станут доказательством твоей правдивости. Тебе предстоит встретиться с грешными людьми. Они не уверуют в посланника, который будет увещевать их словом, призывая к добру, пока не увидят неопровержимые знамения. Но даже они не принесут пользы многим из них.