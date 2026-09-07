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Тафсир: Al-Qasas 28:31
Al-Qasas
31
28:31
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَأَنۡ
ﱳ
أَلۡقِ
ﱴ
عَصَاكَۚ
ﱵﱶ
فَلَمَّا
ﱷ
رَءَاهَا
ﱸ
تَهۡتَزُّ
ﱹ
كَأَنَّهَا
ﱺ
جَآنّٞ
ﱻ
وَلَّىٰ
ﱼ
مُدۡبِرٗا
ﱽ
وَلَمۡ
ﱾ
يُعَقِّبۡۚ
ﱿﲀ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﲁ
أَقۡبِلۡ
ﲂ
وَلَا
ﲃ
تَخَفۡۖ
ﲄﲅ
إِنَّكَ
ﲆ
مِنَ
ﲇ
ٱلۡأٓمِنِينَ
ﲈ
٣١
ﲉ
Брось свой посох!». Когда же он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать и не вернулся (или не обернулся). Аллах сказал: «О Муса (Моисей)! Подойди и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, кто находится в безопасности.
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Al-Sa'di
Словом джанн называют самцов крупных змей. Вид этой змеи так напугал Мусу, что он пустился бежать прочь без оглядки. Тут снова раздался глас. Всевышний велел ему подойти поближе, и он обязан был подчиниться, а поскольку происходящее вокруг пугало его, Аллах приказал ему не бояться. Муса мог выполнить эти приказания и подойти поближе, не испытывая при этом страха, но в его сердце могла оставаться неуверенность в том, что ему не причинят зла. Поэтому Милостивый Аллах гарантировал ему безопасность. Отныне ему ничего не угрожало, и ничто не могло причинить ему зло. После этих слов Муса перестал испытывать страх и волнение. Его сердце переполнилось спокойствием и уверенностью, и он пошел вперед. Он доверял словам Господа, а все происходящее лишь усиливало его веру и приумножало его убежденность. Таким образом, перед предстоящей встречей с Фараоном Всевышний Аллах показал Своему пророку знамение, которое должно было укрепить его веру в успех, а также придать ему смелости и стойкости. Затем Всевышний явил ему очередное знамение и сказал: