Войти
Войти
Выберите язык
51:42
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢

٤٢

Он обращал в подобие праха все, на что налетал.
Тафсиры
Уроки
Размышления