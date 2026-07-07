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Adh-Dhariyat
35
51:35
فاخرجنا من كان فيها من المومنين ٣٥
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٥
فَأَخۡرَجۡنَا
مَن
كَانَ
فِيهَا
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٣٥
Мы вывели оттуда всех уверовавших,
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 51:34 до 51:35
Этим грешным народом был народ Лута, который отверг Божьего посланника, поклонялся ложным богам и совершал омерзительный содомский грех, которого не делал никто прежде. За их нечестие и беззаконие Аллах велел забросать их камнями, на каждом из которых было записано имя того, кому этот камень предназначался. Ибрахим принялся защищать народ Лута в надежде, что Аллах отсрочит их наказание, и ангелы сказали ему: «О Ибрахим (Авраам)! Оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения» (11:76).