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Ash-Shu'ara
113
26:113
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣
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Только мой Господь предъявит им счет, если бы вы только понимали.
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Al-Sa'di
Они будут отвечать за свои деяния только перед Аллахом, а моя обязанность - донести до них истину. Оставьте их в покое. Если то, что я проповедую, является истиной, то покоритесь мне, поскольку вы тоже будете отвечать за свои деяния.