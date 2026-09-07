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Тафсир: Al-Mursalat 77:6
Al-Mursalat
6
77:6
عذرا او نذرا ٦
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦
عُذۡرًا
ﲐ
أَوۡ
ﲑ
نُذۡرًا
ﲒ
٦
ﲓ
для оправдания или предостережения.
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 77:6 до 77:10
Всевышний поклялся об истинности воскрешения и воздаяния ангелами, которых Аллах отправляет вершить предопределенные дела, управлять Вселенной и доносить откровения до посланников. Эти ангелы призваны нести благо, мудрость и пользу, а не зло и забаву. Они несутся с огромной скоростью, подобно ураганному ветру, дабы поскорее выполнить повеления Аллаха. Некоторые толкователи считали, что речь идет о могучих ветрах, несущих песок и пыль. Всевышний также поклялся ангелами, которые распространяют то, что им велит Аллах. Согласно другому мнению, речь идет об облаках, благодаря которым Он возвращает к жизни иссохшую землю. Затем Аллах поклялся ангелами, на которых возложено самое славное получение - донести до посланников напоминание, в котором Аллах низвел Свою милость к рабам и обучил их тому, что приносит добро и пользу. Это напоминание оповещает людей о грядущих ужасных событиях и лишает их возможности оправдаться перед Аллахом.