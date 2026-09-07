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Тафсир: Al-Mursalat 77:20
Al-Mursalat
20
77:20
الم نخلقكم من ماء مهين ٢٠
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍۢ مَّهِينٍۢ ٢٠
أَلَمۡ
ﱁ
نَخۡلُقكُّم
ﱂ
مِّن
ﱃ
مَّآءٖ
ﱄ
مَّهِينٖ
ﱅ
٢٠
ﱆ
Разве Мы не сотворили вас из презренной жидкости
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Al-Sa'di
Вы читаете тафсир для группы стихов 77:19 до 77:21
Они отвергли истину после того, как узрели ясные знамения, получили назидательные уроки и увидели, как Аллах наказывает неверующих.